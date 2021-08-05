В МИД России заявили о желании восстановить отношения с Грузией

Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

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«Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов», – сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину августовских событий 2008 года на Южном Кавказе, сообщает РИА «Новости».

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По его словам, «это в полной мере относится и к внешним кураторам Тбилиси».

«Вместо того, чтобы штамповать оторванные от действительности тезисы, - продолжил Бикантов, – им следует стимулировать Тбилиси к восстановлению и поддержанию равноправного и взаимоуважительного диалога с Сухумом и Цхинвалом», – подчеркнул дипломат, комментируя совместное заявление ряда членов Совета Безопасности ООН (Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США) о событиях августа 2008 года в Южной Осетии, передает ТАСС.

Дипломат посоветовал этим странам «отказаться от бесперспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Ранее представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил открытое письмо грузинских политиков и общественных деятелей к президенту России Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией.

Напомним, более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений.

Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.