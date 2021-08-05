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Путин 6 августа совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область

ТАССиещё 5
1 час назад

Президент России Владимир Путин 6 августа совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область. Как сообщает в четверг пресс-служба Кремля, "глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия". Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Путин совершит поездку в Башкирию и Челябинскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этот же день Путин посетит Абзелиловский район Башкирии, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний Lasselsberger.

Открытие предприятия, как отметили в пресс-службе Кремля, позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Также Путин 6 августа проведет рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.

Пожары в Челябинской области

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировалось три очага лесных пожаров. Огонь прошел 14 тыс. га, его смогли потушить 12 июля.

С 23 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в области 9 июля, был отменен.

Политика,Алексей Текслер,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Челябинская Область,Башкортостан,
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