Путин совершит поездку в Башкирию и Челябинскую область

Президент России Владимир Путин 6 августа совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область. Как сообщает в четверг пресс-служба Кремля, "глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия". Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
В этот же день Путин посетит Абзелиловский район Башкирии, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний Lasselsberger.
Открытие предприятия, как отметили в пресс-службе Кремля, позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.
Также Путин 6 августа проведет рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.
На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировалось три очага лесных пожаров. Огонь прошел 14 тыс. га, его смогли потушить 12 июля.
С 23 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в области 9 июля, был отменен.