Памфилова: видеотрансляция выборов охватит 50 тыс. участков

«За время, с которого мы приняли новый порядок, мы услышали много обвинений в том, что мы отняли право наблюдения. Это не так. Исходя из средств и возможностей, которые есть, мы предложили вариант, обеспечивающий максимальный контроль над ситуацией. Когда мы приняли 14 июля это постановление, мы увидели в СМИ массу негативных публикаций. Были предложения оставить трансляцию на один, последний день. Мы могли бы пойти на это, но какой толк? Два дня и две ночи неизвестно что творили, а теперь нам показываете? Неэффективно и бессмысленно», - пояснила Памфилова.