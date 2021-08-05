Памфилова: видеотрансляция выборов охватит 50 тыс. участков

ЦИК в ходе сентябрьских выборов в Госдуму организует видеотрансляцию с 50 000 избирательных участков, добившись охвата в 98% участников голосования. Видеозаписи можно будет перематывать на любой интересующий момент, а сами записи будут храниться более года, рассказала на заседании с участием представителей 85 российских регионов глава ЦИК Элла Памфилова.
«Мы считаем видеонаблюдение не главным, но важным дополнительным элементом для наблюдения. Конечно, живого наблюдателя никто не заметит. Я думаю, все понимают, что выборы проходят на фоне пандемии. Это новая реальность – может быть, не нормальность, но она есть. Нам приходится с этим жить. Мы не можем остановить важнейшие социальные, политические и культурные процессы, но мы должны адаптироваться. Основным приоритетом является социально-эпидемиологическая безопасность, здоровье людей. Исходя из этого основного приоритета и принципа о максимальной легитимности выборов, мы и строили всю свою деятельность», - прокомментировала она новые правила видеонаблюдения на выборах.
По ее словам, ЦИК предлагает максимально благоприятные условия для того, чтобы у представителей партий, общественных организаций и так далее, была возможность наблюдать за процессом голосования.
«За время, с которого мы приняли новый порядок, мы услышали много обвинений в том, что мы отняли право наблюдения. Это не так. Исходя из средств и возможностей, которые есть, мы предложили вариант, обеспечивающий максимальный контроль над ситуацией. Когда мы приняли 14 июля это постановление, мы увидели в СМИ массу негативных публикаций. Были предложения оставить трансляцию на один, последний день. Мы могли бы пойти на это, но какой толк? Два дня и две ночи неизвестно что творили, а теперь нам показываете? Неэффективно и бессмысленно», - пояснила Памфилова.
Во время выборов в Госдуму в 2016 году камеры стояли примерно на 22 000 избирательных участков, и охват избирателей составлял 35%. В 2018 году на выборах президента – около 46 000 участков при охвате в 80% избирателей. В этом году ЦИК предлагает организовать видеонаблюдение таким образом, чтобы достичь охвата примерно в 98% избирателей.
«Если бы мы пошли по пути, который предлагают наши критики, достичь такого охвата было бы невозможно. Мы планируем видеонаблюдение в течение 3 суток. Самих объектов для трансляции на служебный портал будет более 50 000 – больше, чем на выборах президента. Если при трехсуточном голосовании мы вели трансляцию в интернет, это было бы очень дорогостоящим предприятием. Сейчас мы будем иметь более 5,6 тысячи объектов с видеонаблюдением и офлайн-трансляцией, еще свыше 36,2 тысячи – объекты с устройствами видеофиксации с сохранением записей», - заключила председатель ЦИК.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования состоятся выборы депутатов Заксобрания Омской области седьмого созыва.