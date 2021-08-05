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В Госдуме осудили заявление Зеленского о Донбассе

RT на русском
5 августа 2021

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

В Госдуме осудили заявление Зеленского о Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Бальбек, «аппетиты Зеленского растут ежедневно».

«То Крым был не русский, теперь уже, оказывается, и в Донбассе русских нет. Так, глядишь, через пару недель на весь Южный федеральный округ замахнётся: мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина», — иронично отметил парламентарий.

Депутат также назвал Зеленского политиком, который «заблудился в королевстве кривых зеркал».

Кроме того, собеседник RT добавил, что ни о какой любви к Крыму и Донбассу со стороны Украины речи быть не может, поскольку официальный Киев воюет против мирного населения Донбасса, а крымчане вынуждены бороться с водной блокадой.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

Украинский лидер рекомендовал тем жителям Донбасса, которые любят Россию и хотят вхождения в её состав, «искать себе место в России».

3 августа Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией» и что крымские города «вернутся домой».

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