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Наблюдатели ОБСЕ не будут следить за выборами в Госдуму

Говорит Москва
2 часа назад

Причина — отсутствие чётких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил директор Бюро по демократическим институтам и правам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маттео Мекаччи. Как заявила президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд, организация также откажется от наблюдения на предстоящих выборах. Отмечается, что ОБСЕ и Парламентская Ассамблея ОБСЕ получали приглашение наблюдать за сентябрьским голосованием, но позже число делегатов было ограничено до 50 и 10 соответственно. В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что российские власти пошли на такой шаг из-за соображений санитарной безопасности во время пандемии COVID-19.

Политика,Константин Косачев,Совет Федерации,Госдума,ОБСЕ,
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