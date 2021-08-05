Наблюдатели ОБСЕ не будут следить за выборами в Госдуму

Причина — отсутствие чётких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил директор Бюро по демократическим институтам и правам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маттео Мекаччи. Как заявила президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд, организация также откажется от наблюдения на предстоящих выборах. Отмечается, что ОБСЕ и Парламентская Ассамблея ОБСЕ получали приглашение наблюдать за сентябрьским голосованием, но позже число делегатов было ограничено до 50 и 10 соответственно. В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что российские власти пошли на такой шаг из-за соображений санитарной безопасности во время пандемии COVID-19.