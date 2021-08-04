Глава Ингушетии переболел коронавирусом

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов переболел коронавирусом и намерен пройти иммунизацию от этой инфекции.
"Коронавирус - болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Говорю вам об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта, сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно. Я не успел привиться, хотя уже собирался это сделать, болезнь меня опередила. Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса", - написал Калиматов в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, в Ингушетии фиксируют резкий рост заболеваемости. Только за последние два месяца в республике из-за вируса умерли 39 человек, в стационары медучреждений ежедневно поступают более 50 человек, реанимации переполнены.
"Все зависящее от нас, как от власти, мы делали, и будем делать, но какие бы меры нами не были приняты, их будет недостаточно, если люди сами, в первую очередь, не поймут всю ответственность за свои и чужие жизни", - добавил глава региона.
По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявили 58 случаев заражения, за все время пандемии заболели 17 860 человек. Умерли 223 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 406.