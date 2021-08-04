Глава Ингушетии переболел коронавирусом

"Коронавирус - болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Говорю вам об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта, сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно. Я не успел привиться, хотя уже собирался это сделать, болезнь меня опередила. Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса", - написал Калиматов в своем аккаунте в Instagram.