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Путин одобрил предложение о введении двойного гражданства с Южной Осетией

runews24.ruиещё 9
2 часа назад

Путин одобрил предложение МИДа России об упрощенном порядке получения гражданства между Россией и Южной Осетией. Глава государства подписал соответствующее распоряжение. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно распоряжению, граждане одной стороны смогут без отказа от имеющегося у них гражданства получать гражданство другой стороны. В документе сказано, что он согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Президент одобрил предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, уточняется в распоряжении.

Политика,МИД,Россия,Южная Осетия,
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