Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Путин одобрил предложение МИДа России об упрощенном порядке получения гражданства между Россией и Южной Осетией. Глава государства подписал соответствующее распоряжение. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, граждане одной стороны смогут без отказа от имеющегося у них гражданства получать гражданство другой стороны. В документе сказано, что он согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Президент одобрил предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, уточняется в распоряжении.