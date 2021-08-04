Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Путин одобрил предложение МИДа России об упрощенном порядке получения гражданства между Россией и Южной Осетией . Глава государства подписал соответствующее распоряжение. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, граждане одной стороны смогут без отказа от имеющегося у них гражданства получать гражданство другой стороны. В документе сказано, что он согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.