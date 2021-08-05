Путин объяснил масштабные пожары и паводки в России

Президент России Владимир Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в стране изменениями климата.

Фото: ТАСС ТАСС

На совещании с членами правительства в четверг глава государства пообещал, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками.

"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране", - указал Путин.

По его данным, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении".

"У нас значительная часть территории - примерно 65% - находится на крайнем севере, и многие из этих территорий, населенные пункты еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте", - констатировал президент.

"У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты", - подчеркнул он. Глава государства напомнил, что ранее планировалось подготовить проект закона о создании этой системы. "Нужно его разработать и вносить как можно быстрее", - указал Путин.