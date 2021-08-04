В КПРФ пожелали «скопинскому маньяку» встать на путь исправления

В КПРФ надеются, что «скопинский маньяк» Виктор Мохов встал на путь исправления. В таком случае в том, что он поддержал лидера КПРФ Геннадия Зюганова, нет ничего плохого. Об этом заявил РИА Новости зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин.

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В 2000 году Виктор Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы. 70-летний Мохов вышел на свободу в марте 2020 года.

Недавно в СМИ появились видео и фотографии, на которых Мохов в одежде с символикой КПРФ похвалил лидера партии Геннадия Зюганова. В КПРФ назвали ролик «фейковым» и подчеркнули, что он - часть «черного пиара», направленного против партии.

При этом зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин выразил надежду, что «скопинский маньяк» встал на путь исправления и порекомендовал Мохову внимательно прочесть программу коммунистической партии.

«В ней в первую очередь говорится о том, что человек человеку друг и товарищ, а не враг, не злыдень и не злодей. Чтобы это исповедовал он в своей дальнейшей жизни, а не нарушал бы и извращал законы», - пожелал коммунист.

Он также призвал Виктора Мохова очень серьезно заняться милосердием и «хорошо трудиться, с тем, чтобы искупить свою вину».

Зампредседателя ЦК КПРФ подчеркнул, что хорошо, когда люди «с трудной судьбой» поддерживают лидера партии. Однако, по его словам, Геннадий Зюганов и его окружение точно не дарили Мохову книгу по пчеловодству, о чем было объявлено в СМИ.

«Чтобы ему кто-то вручал из окружения Геннадия Андреевича, такого просто быть не может», - подчеркнул он.