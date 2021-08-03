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Проценко объяснил решение баллотироваться от "Единой России"

Вероника Полынина
1 час назад

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 40» в Коммунарке Денис Проценко объяснил решение баллотироваться на выборах в Государственную думу от «Единой России».

Проценко объяснил решение баллотироваться от "Единой России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, руководство страны обратилось к нему с просьбой стать кандидатом в депутаты, для того чтобы переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли».

Главврач больницы в Коммунарке пояснил, что площадка «Единой России» позволяет медикам быть услышанными. Партия уже собрала целую команду медицинских специалистов и проводит с ними консилиумы, обсуждения. На этих мероприятиях формулируются проблемы и решения, которые будут предложены в народную программу «Единой России».

«Потому что на наших консилиумах, обсуждениях, обязательно привлекаем экспертов в своей области. Мы там обсуждали реабилитацию, приглашали ведущих специалистов в области реабилитологии. Мы обсуждали назревшие необходимые изменения первичной сети, информатизацию», - цитирует Проценко сайт «Единой России».

Ранее «Единая Россия» провела на партийной площадке стратегическую сессию, посвященную вопросам развития системы здравоохранения. В ходе нее были озвучены предложения медиков, общественников, экспертов и профильных депутатов из регионов в народную программу партии. Также «Единая Россия» запустила проект «Консилиум с Денисом Проценко» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Озвученные инициативы также будут включаться в народную программу «Единой России».

Политика,Денис Проценко,Единая Россия,Госдума,
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