Проценко объяснил решение баллотироваться от "Единой России"

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 40» в Коммунарке Денис Проценко объяснил решение баллотироваться на выборах в Государственную думу от «Единой России».

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По словам специалиста, руководство страны обратилось к нему с просьбой стать кандидатом в депутаты, для того чтобы переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли».

Главврач больницы в Коммунарке пояснил, что площадка «Единой России» позволяет медикам быть услышанными. Партия уже собрала целую команду медицинских специалистов и проводит с ними консилиумы, обсуждения. На этих мероприятиях формулируются проблемы и решения, которые будут предложены в народную программу «Единой России».

«Потому что на наших консилиумах, обсуждениях, обязательно привлекаем экспертов в своей области. Мы там обсуждали реабилитацию, приглашали ведущих специалистов в области реабилитологии. Мы обсуждали назревшие необходимые изменения первичной сети, информатизацию», - цитирует Проценко сайт «Единой России».