ФСБ опубликовала видео с задержанием в Санкт-Петербурге объявленного персоной нон грата консула Эстонии Марта Лятте после попытки получения им от россиянина закрытой информации. Запись публикует телеканал RT в своем Telegram-канале.

Видео дня

На кадрах видны дипломат и его собеседник, который говорит, что у него есть документы. Затем Лятте выходит на улицу с папкой и к нему подходят мужчины. Они представляются сотрудниками ФСБ и надевают наручники на задержанного.

6 июля ФСБ задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против Лятте неопровержимы. В Эстонии заявили, что все обвинения в адрес дипломатического работника сфабрикованы и консул был задержан после рабочей встречи в Политехническом институте.

Закрытая информация

В ФСБ рассказали, что консул Эстонии Март Лятте намеревался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.

По данным спецслужб, дипломат провел несколько встреч с гражданином России, на которых интересовался возможностью получения данных, касающихся планов России в Арктике. В ФСБ особо отметили, что Лятте осознавал закрытый характер интересующих его сведений.

Также выяснилось, что задержанный ФСБ консул Эстонии Март Лятте следил за делом историка Юрия Дмитриева, обвиненного в сексуальном насилии над приемной дочерью. По данным Telegram-канала LifeShot, в 2020 году дипломат был замечен возле здания Петрозаводского городского суда, где проходило рассмотрение дела главы карельского отделения «Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Март Лятте заявил журналистам, что просто наблюдает за судебным процессом.

Ответные меры

8 июля премьер-министр Эстонии Каю Каллас заявила, что в ответ на задержание и высылку своего консула в Санкт-Петербурге Таллин принял решение о высылке российского дипломата. «Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг», — объявила политик и повторила, что Таллин расценивает произошедшее со своим консулом как провокацию.

Представитель МИД Эстонии Аари Леммик в комментарии «Ленте.ру» не смогла уточнить, какого конкретно работника российской дипмиссии собирается выслать Таллин. По ее словам, решения по этому вопросу пока нет.

Вскоре МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов посольства персоной нон грата. Это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России, подчеркнули в МИД.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российского дипломата, заявил, что у Эстонии не было оснований на ответные меры.