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Володин прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма

Lenta.ru
56 минут назад

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма — это вопрос времени.

Володин: Любовь Зеленского к Крыму - это геноцид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский лидер также заявил, что Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина. «Я этот Крым знаю< > Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — заявил он.

«Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», — написал спикер.

Володин посоветовал украинскому лидеру думать о том, как сделать лучше жизнь своих сограждан, чтобы они «могли работать у себя на родине, а не на плантациях Польши и других стран Европы». По словам парламентария, пока Зеленский не прекратит военные действия в Донбассе, он не дождется любви украинского народа.

Депутат Госдумы Леонид Калашников, комментируя заявление Зеленского, отметил, что у главы Украины нет других вариантов, кроме как отстаивать принадлежность Крыма, ведь это ключевая тема его политической повестки.

В свою очередь, крымские татары уверены, что за 23 года нахождения Крыма в составе Украины Киев никак не проявил себя, чтобы считать полуостров украинской территорией.

Политика,Калашников Леонид Иванович,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Госдума,Республика Крым,
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