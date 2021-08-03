ЛДПР молчать не будет: Жириновский предложил запретить среднеазиатские арбузы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо прекратить поставлять арбузы в Россию из Средней Азии. Вместо импорта он предложил развивать отечественное сельское хозяйство. При выращивании не должны применяться нитраты. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Жириновского.

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«Сегодня День арбуза. Но абсолютное большинство поступающих в Центральную Россию арбузов с превышением нитратов в четыре-пять раз! А мы радуемся, да еще и советуем есть их тем, кто переболел коронавирусом. < > Поэтому нужно не радоваться, а развернуть все эти фуры назад, пусть хозяева этих плантаций на юге сами кушают такие арбузы», — говорится в публикации.

Жириновский предложил законодательно запретить применение нитратов на тех сельскохозяйственных землях, где выращивают арбузы: «А нам пора такие новые места в России [осваивать], где почва еще не заражена нитратами, и полностью запретить их использование при выращивании бахчевых. И вот уже их поставлять в города нашей страны».

Также депутат Госдумы обвинил профильные ведомства в том, что они не обращают внимания на повышенное количество нитратов в арбузах: «Куда смотрит Росприроднадзор и другие структуры? Они почему-то молчат! А ЛДПР молчать не будет!»

В конце июля Жириновский также проверил на содержание нитратов фрукты на рынке в подмосковной Истре. Один из его помощников вытащил из кармана нитратомер и поочередно вставил его в яблоко и дыню.

В ходе визита Жириновский обвинил коммунистов в проблемах современной России. Одна из продавщиц пожаловалась главе ЛДПР на бедность. Тот ответил, что у партии нет реальной власти:

«К сожалению, коммунисты то построили Советский Союз, то разрушили. То все в их руках, то все раздали. <...> Власть в других руках, у нас нет власти».