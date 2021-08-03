"Отвращение и смех": крымские татары ответили Зеленскому

За 23 года нахождения Крыма в составе Украины власти этой страны не сделали ничего, чтобы считать полуостров своей территорией. Такое мнение высказал лидер национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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"Очередной артистический выход господина Зеленского с мимикой, жестикуляцией, тоном, где он пытается проникновенно говорить о "его" Крыме вызывает лишь отвращение и смех", – сказал РИА Новости Крым Умеров.

Он напомнил, что за время существования Крыма свой след здесь оставили готы, сарматы, скифы, генуэзцы, греки, турки, крымские татары и русские, но полуостров "никогда не был украинским".

"За короткий период нахождения в составе независимой Украины она не смогла оставить на территории полуострова никаких значимых архитектурных, инфраструктурных или иных своих отпечатков. Украина как государство не смогла сродниться с крымчами в целом и с крымскими татарами в отдельности", – заявил общественник.

Умеров отметил, что в 2014 году крымчане сделали свой исторический выбор, приняв решение войти в состав России, и это решение не подлежит пересмотру.

"А если президент Украины скучает по крымскому песочку на зубах, пускай только сунется в наши границы со своей "платформой", и он сможет с партнерами ощутить не только его. Думаю, полный рот тех же зубов ему будет обеспечен", – добавил глава крымско-татарской национально-культурной автономии.

Проект "Крымская платформа" направлен на "возвращение" полуострова в состав Украины. О намерении Киева создать международную консультативную платформу по вопросу Крыма стало известно в июне 2020 года. Проведение первого саммита запланировано на 23 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любое участие других государств в планах Киева, включая "крымскую платформу", будут расцениваться Россией как прямое посягательство на свою территориальную целостность.