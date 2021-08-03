МИД России вышлет эстонского дипломата

"Посол Эстонии в России М. Лайдре был вызван в МИД России . Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В начале июля ФСБ задержала Марта Лятте — консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Его поймали с поличным при получении от россиянина секретных документов. В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что Лятте во время задержания был на рабочей встрече в Петербургском политехническом институте. По данным МИД РФ, после того, как Лятте был объявлен персоной "нон-грата" в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом, эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам. В ведомстве заявляют, что призывы российской стороны не были услышаны, и российский дипломат в Эстонии был объявлен нежелательной персоной.