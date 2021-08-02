«Играют роль идиотов»: политолог о словах главы МИД Украины про возвращение Крыма

"Ничего нового ожидать не стоило - все украинские политики как мантру постоянно повторяют, что, мол, Крым к нам вернется, это вопрос времени. Знаете, как пел небезызвестный Егор Летов: "При коммунизме все будет хорошо, он наступит скоро, надо только подождать..." Вот примерно такую же установку постоянно пытаются озвучивать украинские политики, пугают тем, что Россия рано или поздно распадется, говорят, что Запад поможет вернуть Крым, Донбасс и так далее... Но если в 2014 году на волне эйфории на Украине от начала новой холодной войны, объединения Запада против России, санкционного давления и так далее кто-то действительно мог всерьез подумать, что Россия сдастся, то спустя семь лет во всяком случае умные люди должны были понять, что все это не так, ничего с неба не упадет", - сказал он.