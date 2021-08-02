«Играют роль идиотов»: политолог о словах главы МИД Украины про возвращение Крыма

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с "Рамблером" оценил заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возвращении Крыма в состав Украины.
Как отметил эксперт, начиная с 2014 года подобные высказывания звучат на Украине регулярно, однако за семь лет умные люди должны были понять, что Крым уже не будет украинским.
"Ничего нового ожидать не стоило - все украинские политики как мантру постоянно повторяют, что, мол, Крым к нам вернется, это вопрос времени. Знаете, как пел небезызвестный Егор Летов: "При коммунизме все будет хорошо, он наступит скоро, надо только подождать..." Вот примерно такую же установку постоянно пытаются озвучивать украинские политики, пугают тем, что Россия рано или поздно распадется, говорят, что Запад поможет вернуть Крым, Донбасс и так далее... Но если в 2014 году на волне эйфории на Украине от начала новой холодной войны, объединения Запада против России, санкционного давления и так далее кто-то действительно мог всерьез подумать, что Россия сдастся, то спустя семь лет во всяком случае умные люди должны были понять, что все это не так, ничего с неба не упадет", - сказал он.
Вместе с тем политолог отметил, что если украинский политик в нынешних реалиях начнет говорить о том, что Крым ушел навсегда, то у не будет будущего.
"Заявление главы украинского МИД - исключительно попытка оправдать свои абсолютно пустые мечты. Кулеба и подобные ему люди пытаются играть роль идиотов, потому что им больше ничего не остается. Если сейчас на Украине политик начнет говорить, что Крым ушел навсегда, ничего не поделать и мы сами виноваты, то у такого политика не будет будущего. В лучшем случае его выдавят на маргинальное поле, а в худшем - с ним будет то же самое, что и с Виктором Медведчуком. Особенно когда речь идет о каких-то должностных лицах, тем более о министрах. Понятное дело, что им не остается ничего, кроме как озвучивать эту пропаганду, в которую они сами не верят. И сомнительно, что в нее верит внутренняя аудитория", - отметил Родионов.
Ранее Кулеба заявил в интервью YouTube-каналу «Кисельные берега», что рано или поздно Крым вернётся в состав Украины, это всего лишь вопрос времени. Киев, по его словам, этого момента дождётся.