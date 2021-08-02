Больницам разрешили применять купленные пациентами лекарства

Минздрав РФ позволил медучреждениям применять лекарства, купленные пациентами или «иными организациями». Соответствующий приказ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Изменения внесены в правила обязательного медицинского страхования, передает «Коммерсант». Они позволят пациентам использовать в стационарах препараты, купленные, например, за счет средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий», региональных бюджетов, а также лекарства, переданные благотворителями. До этого медучреждения обязаны были использовать только препараты, приобретенные собственными аптеками. Проблема была особенно актуальна, например, для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом или онкологией.
Ранее также сообщалось, что в России хотят расширить список болезней для выдачи льготных лекарств. Ишемическую болезнь сердца, хроническую недостаточность и фибрилляцию предсердий могут включить в список заболеваний, при которых пациентам положены бесплатные лекарства. Такое предложение в Минздрав направил Комитет Совета Федерации по социальной политике.