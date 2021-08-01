В США рассказали, что ждет «Северный поток — 2» с уходом Меркель

Обозреватель американского журнала The National Interest Торри Тауссиг в своей статье предположила, что будет с российским газопроводом "Северный поток — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

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С ее уходом Германия и Евросоюз теряют политика, который понимает Россию и ее президента Владимира Путина, а также верит, что сложные проблемы нужно решать через диалог, считает Тауссиг.

Она напомнила непреклонную позицию Меркель в отношении "Северного потока — 2" в обход Украины, несмотря на критику Вашингтона и Киева.

По мнению Тауссига, если к власти в ФРГ придет Анналена Бербок, она может заблокировать "Северный поток — 2" и выступить против Москвы и Пекина. Обозреватель отмечает, что эта позиция находит отклик и в Вашингтоне.

В случае же победы Армина Лашета германо-российские отношения будут обусловлены, прежде всего, экономическими интересами, а геополитика отойдет на задний план, добавила Тауссиг.

Федеральные выборы в Германии в сентябре 2021 года ознаменуют конец 16-летнего пребывания Меркель на посту канцлера.

США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.