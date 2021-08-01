В США рассказали, что ждет «Северный поток — 2» с уходом Меркель

Обозреватель американского журнала The National Interest Торри Тауссиг в своей статье предположила, что будет с российским газопроводом "Северный поток — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.
С ее уходом Германия и Евросоюз теряют политика, который понимает Россию и ее президента Владимира Путина, а также верит, что сложные проблемы нужно решать через диалог, считает Тауссиг.
Она напомнила непреклонную позицию Меркель в отношении "Северного потока — 2" в обход Украины, несмотря на критику Вашингтона и Киева.
По мнению Тауссига, если к власти в ФРГ придет Анналена Бербок, она может заблокировать "Северный поток — 2" и выступить против Москвы и Пекина. Обозреватель отмечает, что эта позиция находит отклик и в Вашингтоне.
В случае же победы Армина Лашета германо-российские отношения будут обусловлены, прежде всего, экономическими интересами, а геополитика отойдет на задний план, добавила Тауссиг.
Федеральные выборы в Германии в сентябре 2021 года ознаменуют конец 16-летнего пребывания Меркель на посту канцлера.
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от РФ через Балтийское море до Германии. Готовность "Северного потока - 2" на сегодняшний день составляет 99%. По данным компании-операторе Nord Stream 2 AG, осталось уложить менее 25 километров второй нитки газопровода, на что уйдет около трех-четырех недель.