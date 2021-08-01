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Жириновский ответил на ноту МИД Азербайджана

Газета.Ru
31 минуту назад

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поданную из-за его высказываний Азербайджаном ноту, заявил, что высоко оценивает президента страны Ильхама Алиева и имеет право на высказывание своего мнения. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хвалил Алиева": Жириновский ответил на ноту МИД Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жириновский подчеркнул, что неоднократно называл «Ильхама Алиева мудрым руководителем», как и положительно отзывался об его отце Гейдаре.

«Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?» — поинтересовался Жириновский.

Ранее временному поверенному в делах посольства России в Баку вручили ноту с высказываниями Жириновского о стране.

Слова Жириновского привели к скандалу между Россией и Азербайджаном

Дипломата вызвали в МИД Азербайджана 1 августа.

В Баку считают, что поведение российского политика неэтично и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Речь идет о словах Жириновского, сказанных в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 30 июля. В передаче на радио, о которой идет речь, политик, в частности, утверждал, что Южный Кавказ — это зона влияния России и предложил воздействовать на руководство Азербайджана.

Политика,Владимир Жириновский,Ильхам Алиев,ЛДПР,МИД,Азербайджан,
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