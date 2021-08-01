Нарышкин: СВР знает часть правды о деле Навального

Служба внешней разведки (СВР) частично обладает достоверной информацией по делу Алексея Навального. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны на телеканале "Россия-1".
"Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", - сказал он.
Нарышкин рассказал, что за год до событий вокруг Навального Москва получила достоверную и проверенную информацию о том, что в одной из европейских стран состоялось совещание с участием специальных служб, неправительственных организаций и различных правительственных структур, где серьезно обсуждался вопрос: "Как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло". "На полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - указал он.
Глава СВР также подтвердил, что, когда Навального перевозили в Германию, в его анализах не было свидетельств наличия отправляющих веществ. "Я это и сказал на основании утверждения наших специалистов. Да, и я им полностью доверяю. Поскольку и вы хорошо знаете, что в нашей российской больнице был проведен полный комплекс обследований, анализов, причем это сделано на самой современной аппаратуре, и эти исследования показали, что в его крови, в других биологических материалах нет ничего, говорящего о присутствии каких-либо отравляющих веществ", - отметил Нарышкин.
Нарышкин выразил уверенность в том, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал Навального не на территории РФ.
"Да, нестыковок [в докладе ОЗХО] огромное количество. Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", - сказал он.
"Нет, конечно. Конечно, нет", - указал глава СВР, отвечая на вопрос, не произошло ли это на территории РФ.
По словам Нарышкина, такие выводы можно сделать из заключений врачей, специалистов, которые работали с Навальным на территории РФ, и с дальнейшей логикой событий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад ОЗХО по делу Навального обнаружил фатальные расхождения для версии об отравлении, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.
Блогер был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.