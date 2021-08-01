Нарышкин: СВР знает часть правды о деле Навального

Служба внешней разведки (СВР) частично обладает достоверной информацией по делу Алексея Навального. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны на телеканале "Россия-1".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", - сказал он.

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Нарышкин рассказал, что за год до событий вокруг Навального Москва получила достоверную и проверенную информацию о том, что в одной из европейских стран состоялось совещание с участием специальных служб, неправительственных организаций и различных правительственных структур, где серьезно обсуждался вопрос: "Как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло". "На полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - указал он.

Глава СВР также подтвердил, что, когда Навального перевозили в Германию, в его анализах не было свидетельств наличия отправляющих веществ. "Я это и сказал на основании утверждения наших специалистов. Да, и я им полностью доверяю. Поскольку и вы хорошо знаете, что в нашей российской больнице был проведен полный комплекс обследований, анализов, причем это сделано на самой современной аппаратуре, и эти исследования показали, что в его крови, в других биологических материалах нет ничего, говорящего о присутствии каких-либо отравляющих веществ", - отметил Нарышкин.

Доклад ОЗХО

Нарышкин выразил уверенность в том, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал Навального не на территории РФ.

"Да, нестыковок [в докладе ОЗХО] огромное количество. Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", - сказал он.

"Нет, конечно. Конечно, нет", - указал глава СВР, отвечая на вопрос, не произошло ли это на территории РФ.

По словам Нарышкина, такие выводы можно сделать из заключений врачей, специалистов, которые работали с Навальным на территории РФ, и с дальнейшей логикой событий.

Несостыковки в деле

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад ОЗХО по делу Навального обнаружил фатальные расхождения для версии об отравлении, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.