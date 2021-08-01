Нарышкин: Оппоненты России готовят провокации на президентских выборах

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что зарубежные "оппоненты" готовят провокации во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году.

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«Наши оппоненты готовятся вовсю... Это будет и 2021, и 2024», - сказал глава СВР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»/

Он добавил, что власти и разведка обладают информацией, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить». Данная информация была получена, «в том числе благодаря деятельности» СВР.