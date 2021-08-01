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Нарышкин: Оппоненты России готовят провокации на президентских выборах

Майк Габриелян
49 минут назад

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что зарубежные "оппоненты" готовят провокации во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году.

Нарышкин: Оппоненты России готовят провокации на президентских выборах
Фото: ТАССТАСС

«Наши оппоненты готовятся вовсю... Это будет и 2021, и 2024», - сказал глава СВР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»/

Он добавил, что власти и разведка обладают информацией, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить». Данная информация была получена, «в том числе благодаря деятельности» СВР.

Нарышкин также отметил, что есть россияне, которые приезжают в США и предлагают американцам вводить санкции против России. Глава СВР назвал подобный шаг «предательством своей страны и своего народа». Он подчеркнул, что таких людей подавляющее меньшинство, однако на территории США «их видят».

Политика,Сергей Нарышкин,Россия,
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