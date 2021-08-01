Президент РФ Владимир Путин посетил Коневский монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере.

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Коневский мужской монастырь был построен в начале 19 века, затем был фактически утерян, разрушен, находился в плачевном состоянии.

В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери. Были проведены восстановительные работы, а также работы с архивными документами, что позволило воссоздать комплекс. Все работы проводились силами и средствами "Роснефти".

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь расположен в западной части Ладожского озера. Монастырь был основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров. После разорения в 1610 году и до окончания Северной войны остров на протяжении 100 лет находился под шведским владычеством, а монастырский собор был разорен и практически разрушен. От каменного собора Рождества Пресвятой Богородицы осталось лишь основание фундамента.