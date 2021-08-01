Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России санкциями против «СП-2»

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями при использовании газопровода "Северный поток — 2" против Украины, пишет Die Welt.
Безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии, сказал политик. В случае агрессивных действий против Украины Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Евросоюза, заявил Лашет. Таким образом, по его словам, ФРГ предотвратит использование "Северного потока — 2" в качестве "геополитического оружия".
Он отметил, что соглашение по трубопроводу между США и Германией дает инструмент, с помощью которого они смогут "совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность".
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от РФ через Балтийское море до Германии. Готовность "Северного потока - 2" на сегодняшний день составляет 99%. По данным компании-операторе Nord Stream 2 AG, осталось уложить менее 25 километров второй нитки газопровода, на что уйдет около трех-четырех недель.