В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Нарышкин заявил, что СВР фиксирует факты продвижения россиянами в США санкций против РФ

ТАССиещё 5
38 минут назад

Российские спецслужбы видят факты, когда граждане России предлагают политическому руководству США ввести санкции против РФ.

Нарышкин рассказал о "предателях своей страны"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил в субботу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Отвечая на вопрос, фиксирует ли СВР подобные факты, Нарышкин сказал: "Это компетенция наших. <...> Да, да".

Он также назвал предательством действия россиян по продвижению санкций.

"Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами", - отметил Нарышкин.

"В семье не без урода. При этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее нужно постоянно работать над этим", - добавил директор СВР. По его словам, некоторые подобные факты могут "ускользнуть" от разведки, "но далеко не все".

Политика,Сергей Нарышкин,Россия,Соединенные Штаты,
104
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители