Нарышкин рассказал о "предателях своей страны"

Отвечая на вопрос, фиксирует ли СВР подобные факты, Нарышкин сказал: "Это компетенция наших. <...> Да, да".

"В семье не без урода. При этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее нужно постоянно работать над этим", - добавил директор СВР. По его словам, некоторые подобные факты могут "ускользнуть" от разведки, "но далеко не все".