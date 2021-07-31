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Эрдоган заручился поддержкой Кремля в тушении пожаров в Турции

РИА Новости Крымиещё 8
6 минут назад

Россия продолжит оказывать Турции помощь в тушении лесных пожаров, охвативших южные районы страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин подтвердил": Россия поможет Турции в тушении пожаров
Фото: ТАССТАСС

"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", - говорится в сообщении.

Кроме того, была отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием. Также главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Страшные пожары охватили несколько курортных районов страны в начале недели. Пожары вспыхнули в Анталье, но из-за жары и ветра огонь быстро распространился на большие площади.

В четверг огонь охватил другие провинции. Власти приняли решение об эвакуации населения и туристов из зоны бедствия, сообщал ранее сайт РИА Новости Крым.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Россия,Турция,
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