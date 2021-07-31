"Путин подтвердил": Россия поможет Турции в тушении пожаров

Россия продолжит оказывать Турции помощь в тушении лесных пожаров, охвативших южные районы страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: ТАСС ТАСС

"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", - говорится в сообщении.

Кроме того, была отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием. Также главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Страшные пожары охватили несколько курортных районов страны в начале недели. Пожары вспыхнули в Анталье, но из-за жары и ветра огонь быстро распространился на большие площади.