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«Досадные меры»: США решили массово сократить дипмиссии в России

Ювелина Бернст
21 минуту назад

США вынуждены уволить 182 сотрудника своих дипмиссий в России из-за запрета Москвы о найме россиян и третьих стран для работы в американских консульствах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Досадные меры»: США решили массово сократить дипмиссии в России
Фото: ТАССТАСС

"Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", - сказал глава американской дипломатии.

Увольнения коснутся отделений в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке, уточнил Блинкен.

Он отметил, что в США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения».

В мае правительство России признало США и Чехию странами, совершающими «недружественные действия» в отношении России. Этим странам запрещено нанимать для работы в своих дипмиссиях российских сотрудников.

С 1 августа Соединенные Штаты из-за сокращения числа сотрудников полностью прекратят оказывать в России консульские услуги, заявил американский посол в России Джо Салливан.

Политика,Правительство РФ,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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