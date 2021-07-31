«Досадные меры»: США решили массово сократить дипмиссии в России

США вынуждены уволить 182 сотрудника своих дипмиссий в России из-за запрета Москвы о найме россиян и третьих стран для работы в американских консульствах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Фото: ТАСС ТАСС

"Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", - сказал глава американской дипломатии.

Увольнения коснутся отделений в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке, уточнил Блинкен.

Он отметил, что в США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения».

В мае правительство России признало США и Чехию странами, совершающими «недружественные действия» в отношении России. Этим странам запрещено нанимать для работы в своих дипмиссиях российских сотрудников.