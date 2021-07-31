Лукашенко высказался о встрече Тихановской с Байденом на видео

Александр Лукашенко высказался о встрече экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с американским лидером Джо Байденом. «Ну говорят, печенюшками какими-то угостил? Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну слава богу!» — сказал президент и поручил премьер-министру страны отправить Тихановской несколько пачек печенья. 28 июля экс-кандидат в президенты Белоруссии встретилась в Белом доме с лидером США. По её словам, они разговаривали около десяти минут, после чего Байден ушёл, но вскоре вернулся с коробкой печенья.