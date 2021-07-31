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Бывший зять Ельцина назвал приватизацию «главной победой» 90-х

News.ru
2 часа назад

Бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко назвал массовую приватизацию жилья «главной победой» 90-х. По его словам, на отданное в частную собственность россиянам жильё ушло более $1 трлн, приводит слова политика из его книги «Эхо Москвы».

Бывший зять Ельцина назвал «главную победу» 90-х
Фото: ТАССТАСС

Это уникальная, замечательная страница в многовековой истории России. Ельцин, министры и депутаты того времени могут законно гордиться таким величайшим актом. Кстати, никто и никогда добрым словом не вспоминает приватизацию квартир. В календарях нет такой памятной даты, — говорится по этому поводу в издании Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно».

Также бывший зять первого президента России ответил, что в 1991 году Ельцин подписал указ о земельной реформе. И все члены колхозов и совхозов получили право на земельный и имущественный пай. Собственниками таких паёв стали 12 млн человек.

Не все распорядились своими паями по-хозяйски. Кто-то продал их за бутылку водки. Были разные конфликты. Но опять же — паи были бесплатными. В кои-то веки государство что-то дало своим гражданам, а не забрало у них, — написал Дьяченко.

Ранее бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко назвал имена тех, кто, по его мнению, предал в своё время первого российского президента. Это режиссёр Никита Михалков, который вначале был соратником Ельцина, а после радикально поменял свои взгляды насчёт правления главы государства.

Политика,Алексей Дьяченко,Борис Ельцин,Никита Михалков,Эхо Москвы,Россия,
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