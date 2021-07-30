Путин постановил создать комиссию по историческому просвещению

В России создадут межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующее постановление подписал в пятницу, 30 июля, президент России Владимир Путин.

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По его указанию комиссию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС.

В России во вторник, 1 июня, вступил в силу закон о просветительской деятельности. Согласно новому закону, некоммерческим организациям, которые были признаны иноагентами, запрещено заниматься просвещением.