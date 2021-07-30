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Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Вечерняя Москваиещё 2
36 минут назад

В России создадут межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующее постановление подписал в пятницу, 30 июля, президент России Владимир Путин.

Путин постановил создать комиссию по историческому просвещению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его указанию комиссию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС.

В России во вторник, 1 июня, вступил в силу закон о просветительской деятельности. Согласно новому закону, некоммерческим организациям, которые были признаны иноагентами, запрещено заниматься просвещением.

Напомним, в Госдуме поясняли, что закон «призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
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