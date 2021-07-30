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В Германии рассказали, как Меркель и Путин ругались из-за Украины

News.ru
14 минут назад

Биограф канцлера Германии Ангелы Меркель Ральф Боллман издал книгу-биографию политика, где рассказывается о ругани между ней и президентом России Владимиром Путиным во время телефонных переговоров по украинскому кризису в 2014 году, сообщило РИА Новости.

В ФРГ рассказали о ссоре Меркель и Путина из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После событий на Майдане, присоединения Крыма и начала гражданской войны на юго-востоке Украины взаимоотношения лидеров России и Германии сильно «охладели». Меркель тогда отказалась от поездки в Москву для личной встречи с российским лидером. Все переговоры велись по телефону, и характер этих разговоров напоминал поединок.

Автор биографии федерального канцлера описывает этот эпизод как «беседы на чистоту».

Они говорили друг другу всё в лицо. Иногда они даже кричали друг на друга, — пишет Боллман.

Ранее The Times сообщило, что Путин знает, как вывести из равновесия лидеров других стран. Меркель убедилась в этом лично,когда российский лидер спустил на нее лабрадора, зная, что канцлер с детства боится собак, отметил журналисты. Они также вспомнили о встрече Путина с лидером Франции Николя Саркози в 2007 году. Тогда после переговоров французский президент вышел с переговоров довольным, но утомлённым. Ходят слухи, что Путин угостил своего коллегу водкой. Читатели издания отметили, что Россия обыгрывает своих западных партнёров благодаря отличному знанию истории.

Политика,Николя Саркози,Владимир Путин,Газета The Times,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Украина,Германия,
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