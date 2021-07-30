В ФРГ рассказали о ссоре Меркель и Путина из-за Украины

Биограф канцлера Германии Ангелы Меркель Ральф Боллман издал книгу-биографию политика, где рассказывается о ругани между ней и президентом России Владимиром Путиным во время телефонных переговоров по украинскому кризису в 2014 году, сообщило РИА Новости.

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После событий на Майдане, присоединения Крыма и начала гражданской войны на юго-востоке Украины взаимоотношения лидеров России и Германии сильно «охладели». Меркель тогда отказалась от поездки в Москву для личной встречи с российским лидером. Все переговоры велись по телефону, и характер этих разговоров напоминал поединок.

Автор биографии федерального канцлера описывает этот эпизод как «беседы на чистоту».

Они говорили друг другу всё в лицо. Иногда они даже кричали друг на друга, — пишет Боллман.