Дает фору: Нарышкин рассказал о работе с Путиным

"В том смысле, что, так подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания. Дает поручения на дополнительную проработку, - пояснил директор СВР. - [Разговор идет] на одном языке, и для всех сотрудников это очевидное свидетельство того, что наша работа востребована. Может быть, это самое главное".