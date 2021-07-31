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Нарышкин рассказал, что знаком с Путиным уже более 40 лет

ТАССиещё 1
20 минут назад

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что знаком с президентом России Владимиром Путиным с 1980 года.

Дает фору: Нарышкин рассказал о работе с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 1980 года", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос.

Он подтвердил, что это накладывает дополнительную ответственность, но также дает фору для службы.

"В том смысле, что, так подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания. Дает поручения на дополнительную проработку, - пояснил директор СВР. - [Разговор идет] на одном языке, и для всех сотрудников это очевидное свидетельство того, что наша работа востребована. Может быть, это самое главное".

Политика,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,
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