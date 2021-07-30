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В Кремле объяснили причину проблем с трансляцией Олимпиады в Крыму

Lenta.ru
1 час назад

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио ограничиваются на территории Крыма Международным олимпийским комитетом (МОК), который владеет правами на вещание и регламентирует все связанные с ним вопросы, а не Первым каналом. О причине проблем с трансляциями сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Права у МОК": Кремль о проблемах с трансляцией Олимпиады в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Права же регулируются МОК», — заявил секретарь в ответ на вопрос, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся с трансляциями Игр в Крыму.

Песков объяснил, что МОК является владельцем абсолютно всех прав, в том числе на теле- и интернет-вещание.

«Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал проблемы, связанные с трансляцией Олимпиады в Крыму. По его словам, неэфирные трансляции Олимпийских Игр в интернете, полученные от официального вещателя OBS (Olympic Broadcasting Services), блокируются в Крыму по решению МОК.

Политика,Константин Эрнст,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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