"Права у МОК": Кремль о проблемах с трансляцией Олимпиады в Крыму

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио ограничиваются на территории Крыма Международным олимпийским комитетом (МОК), который владеет правами на вещание и регламентирует все связанные с ним вопросы, а не Первым каналом. О причине проблем с трансляциями сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Права же регулируются МОК», — заявил секретарь в ответ на вопрос, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся с трансляциями Игр в Крыму.

Песков объяснил, что МОК является владельцем абсолютно всех прав, в том числе на теле- и интернет-вещание.

«Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.