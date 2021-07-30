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Песков отреагировал на скандал вокруг спектакля «Современника»

News.ru
51 минуту назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о ситуации вокруг нашумевшего спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник», передаёт его реакцию ТАСС. Постановка получила скандальную известность из-за нецензурного монолога героини актрисы Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

Я не знаю, о чём идёт речь. Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет, — заявил представитель Кремля.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить спектакль на предмет оскорбления фронтовиков.

21 июля сообщалось, что на спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» поступила жалоба в Гeнпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники сочли, что в монологах героев звучат оскорбления ветеранов. В частности, они предъявили претензии к Лии Ахeджаковой, которая исполняет роль бабушки Нyрии. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.

Позже Ахеджакова опровергла наличие оскорблений ветеранов в своём монологе и заверила, что никаких ругательств в спектакле нет. Тем не менее руководство театра «Современник» внесло изменения в её текст. Однако спектакль всё ещё содержит сцены поцелуев мужчин, принятые многими за пропаганду ЛГБТ. С критикой на спектакль, например, обрушился российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Ранее Ахеджакова раскрыла свою версию причины жалобы организации «Офицеры России» на спектакль «Современника» «Первый хлеб», который вчера, 29 июля, поручил проверить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Артистка считает: ветеранов на неё «натравили» противники руководителя театра Виктора Рыжакова.

Политика,Видео,Виктор Рыжаков,Владимир Соловьев,Александр Бастрыкин,Дмитрий Песков,Генпрокуратура РФ,СКР,ИТАР-ТАСС,
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