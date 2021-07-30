Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о ситуации вокруг нашумевшего спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник», передаёт его реакцию ТАСС. Постановка получила скандальную известность из-за нецензурного монолога героини актрисы Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

Я не знаю, о чём идёт речь. Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет, — заявил представитель Кремля.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить спектакль на предмет оскорбления фронтовиков.

21 июля сообщалось, что на спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» поступила жалоба в Гeнпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники сочли, что в монологах героев звучат оскорбления ветеранов. В частности, они предъявили претензии к Лии Ахeджаковой, которая исполняет роль бабушки Нyрии. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.

Позже Ахеджакова опровергла наличие оскорблений ветеранов в своём монологе и заверила, что никаких ругательств в спектакле нет. Тем не менее руководство театра «Современник» внесло изменения в её текст. Однако спектакль всё ещё содержит сцены поцелуев мужчин, принятые многими за пропаганду ЛГБТ. С критикой на спектакль, например, обрушился российский телеведущий Владимир Соловьёв.