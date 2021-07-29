Посольство России сообщило о ситуации с пожарами в Турции

Российские дипломаты в Турции находятся на связи с местными властями. Информации о пострадавших в результате лесных пожаров россиянах в дипмиссию не поступало.

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«До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в регионе Муглы российскими туристами.

Находимся на связи с местными властями, внимательно следим за развитием ситуации», - приводит ТАСС сообщение генконсульства.

В дипмиссии сообщили, что серьезная угроза туристическим объектам в связи с лесными пожарами возникла в курортной зоне Бодрума. В течение суток там возникло несколько очагов пожаров в непосредственной близости к отелям.

В населенном пункте Гюверджинлик огонь подступил вплотную к одной из гостиниц. Постояльцев пересилили в безопасный корпус на территории этого же отеля, речь о полной эвакуации не идет.

Ранее об эвакуации одного из отелей в Бодруме сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире телеканала NTV. Также было эвакуировано 600 жилых домов.

Министр рассказал, что пожары продолжаются в семи регионах страны, в том числе в Мугле, граничащей с Антальей, Кютахье, близ городов Мармарис (Мугла) и Дидим (провинция Айдын), где расположены курорты.