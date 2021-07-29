Курганский депутат-живодер сложил полномочия

«Сегодня в аппарат Курганской областной Думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова. Оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной Думы в ближайшее время. Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков, в которой участвовал Денис Хахалов», - говорится в сообщении.

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов , комментируя решение Хахалова, заявил, что при возникшем общественном резонансе депутат уже не сможет заниматься законодательной работой. По его словам, граждане предъявляют к народным избранникам повышенные требования, поэтому заявление Хахалова о сложении полномочий было верным решением.

Охота с жестоким убийством волка произошла в феврале этого года на территории Камышловского охотхозяйства Свердловской области, которая граничит с Курганской областью. В ней участвовали пять егерей, а также депутат Хахалов. Финальную часть охоты засняли на видео, которое потом было опубликовано в соцсетях. В ролике видно, как мужчины переезжают на снегоходе еще живого волка, а затем заталкивают ему в пасть ружье. В начале июня Камышловский отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области возбудил по факту охоты уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).