«Предмет для отслеживания»: Песков об учениях НАТО в Грузии

"Азербайджан - это суверенное государство, нам дороги отношения с этой страной. Эти отношения являются партнерскими, и есть общая политическая воля к будущему развитию этих отношений. Безусловно, для нас представляет важность, чтобы сценарии таких учений не подразумевали каких-то... завуалированных действий в отношении России", - заявил Песков, давая ответ на вопрос о том, как в Кремле смотрят на участие Азербайджана в этих учениях.