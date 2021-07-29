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«Предмет для отслеживания»: Песков об учениях НАТО в Грузии

Анна Безрукова
29 минут назад

В Кремле учения НАТО в Грузии назвали предметом для внимательного отслеживания. Об этом представителям СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предмет для отслеживания»: Песков об учениях НАТО в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой рядом с нашими границами, не просто рядом с нашими границами, а соприкасается с ними. Это, безусловно, предмет для очень детального отслеживания с нашей стороны", - отметил Песков в беседе с журналистами.

Приближение НАТО к границам России обязует страну принять меры по обеспечению собственной безопасности, заявил он.

Также в Кремле считают важным, чтобы сценарии учений НАТО не были завуалированными действиями против России, заявил корреспондентам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, во вторник в Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit при участии свыше 2,5 тысячи военных из 15 государств и партнеров НАТО, в частности из Азербайджана.

"Азербайджан - это суверенное государство, нам дороги отношения с этой страной. Эти отношения являются партнерскими, и есть общая политическая воля к будущему развитию этих отношений. Безусловно, для нас представляет важность, чтобы сценарии таких учений не подразумевали каких-то... завуалированных действий в отношении России", - заявил Песков, давая ответ на вопрос о том, как в Кремле смотрят на участие Азербайджана в этих учениях.

Он также добавил, что "сценарии учений готовятся в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто для них основной противник".

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,Грузия,
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