В Госдуме заявили об утрате доверия врачей к государству

«Врачи работали на износ, ночевали в больницах, а потом судились с чиновниками за честно заработанные деньги. Многие просто махнули рукой и уволились. Специалистов других специальностей, у которых поток пациентов снизился из-за пандемии, тоже «отблагодарили»: снизили выплаты, ссылаясь на снижение загрузки. Какое доверие к государству после этого может быть у врачебного сообщества?» — рассуждает парламентарий.