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В Госдуме заявили об утрате доверия врачей к государству

ИА Regnum
43 минуты назад

Пандемия коронавируса обострила копившиеся года проблемы в сфере здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

В Госдуме заявили об утрате доверия врачей к государству
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока правительство пыталось провести в жизнь программу «Земский доктор», из внимания выпала служба «Скорой помощи». И это не считая нехватки специалистов других специальностей. В результате в 2020 году мы столкнулись с резким снижением объемов плановой медицинской помощи и, как следствие, ростом смертности от несвязанных с COVID заболеваний». — заявил Миронов.

Попытки властей стимулировать медработников путем доплат за работу с COVID-пациентами оказались неэффективны, констатировал он.

«Врачи работали на износ, ночевали в больницах, а потом судились с чиновниками за честно заработанные деньги. Многие просто махнули рукой и уволились. Специалистов других специальностей, у которых поток пациентов снизился из-за пандемии, тоже «отблагодарили»: снизили выплаты, ссылаясь на снижение загрузки. Какое доверие к государству после этого может быть у врачебного сообщества?» — рассуждает парламентарий.

Политика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,ИА REGNUM,
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