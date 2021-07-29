В Госдуме заявили об утрате доверия врачей к государству

Пандемия коронавируса обострила копившиеся года проблемы в сфере здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Пока правительство пыталось провести в жизнь программу «Земский доктор», из внимания выпала служба «Скорой помощи». И это не считая нехватки специалистов других специальностей. В результате в 2020 году мы столкнулись с резким снижением объемов плановой медицинской помощи и, как следствие, ростом смертности от несвязанных с COVID заболеваний». — заявил Миронов.
Попытки властей стимулировать медработников путем доплат за работу с COVID-пациентами оказались неэффективны, констатировал он.
«Врачи работали на износ, ночевали в больницах, а потом судились с чиновниками за честно заработанные деньги. Многие просто махнули рукой и уволились. Специалистов других специальностей, у которых поток пациентов снизился из-за пандемии, тоже «отблагодарили»: снизили выплаты, ссылаясь на снижение загрузки. Какое доверие к государству после этого может быть у врачебного сообщества?» — рассуждает парламентарий.