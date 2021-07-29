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Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома»

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
44 минуты назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками».

«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.

При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.

«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.

Байден встретился с Тихановской

«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.

Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.

«Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.

Политика,Видео,Светлана Тихановская,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,Аркадий Гайдар,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,Беларусь,Соединенные Штаты,
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