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Сенатор Ольга Ковитиди: Байдену стоит быть повежливее с Россией

Вероника Полынина
24 минуты назад

Президенту США Джо Байдену следует быть поосторожнее и повежливее с Россией, заявила член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди, комментируя новое высказывание американского лидера о президенте России Владимире Путине.

«США стоит быть поосторожнее и повежливее с Россией, поскольку в противостоянии Пекину, которое станет главной задачей Америки на долгие годы, единственным центром силы, позволяющим сбалансировать мощь Китая, является Россия», - сказала сенатор РИА «Новости».

Она также отметила, что «заезженный» миф о российской угрозе принес миллиарды долларов Пентагону и связанным с ним транснациональным компаниям, при этом ничего не дал простым американцам.

Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина «проблемы».

«У меня была встреча с Путиным, перед ним есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем. Она является восьмой по размерам в мире — он знает, что его положение по-настоящему сложное, и это, как я считаю, делает его еще более опасным», — сказал Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Байдена «в корне неверным». Он признал, что Россия – «крупнейшая ядерная держава» и страна, «где довольно большой нефтегазовый сектор», однако указал, что доля нефтегазовых доходов в ВВП России в 2020 году составила чуть более 15%.

Песков напомнил, что у РФ есть не только ядерное оружие, отметив, что это – «очень высокотехнологичное направление, имеющее продолжение и в гражданской сфере».

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