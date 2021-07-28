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Милонов предложил временно передать ядерный чемоданчик Байдена Путину

Газета.Ru
30 минут назад

Мировое сообщество должно временно отстранить США от права распоряжаться ядерным оружием, сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

Милонов: у Байдена надо забрать ядерный чемоданчик и отдать Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У них там такая нестабильная ситуация, они по уровню стабильности приближаются к Украине. Поэтому надо у него ядерный чемоданчик забрать и отдать Путину, пусть он пока у него хранится. Наши офицеры обеспечат сохранность ядерной кнопки американцев», — сказал депутат Госдумы.

«Если [президент США Джозеф] Байден будет вводить санкции против нашей страны, это будет значить, что он впал в окончательный маразм и что это ядерное оружие США находится в руках маразматика. Будучи человеком в кризисе — политическом и моральном — он действительно может не контролировать какие-то свои действия, это может привести к глобальной катастрофе», — полагает Милонов.

Так он прокомментировал публикацию издания Politico, в которой со ссылкой на источники утверждается, что администрация Джо Байдена опасается вводить против России чересчур жесткие санкции, поскольку они могут привести к кризису, в результате которого ядерное оружие РФ «может попасть в ненадежные руки».

«У него проблемы»: Байден высказался о Путине

Политика,Виталий Милонов,Джозеф Байден,Госдума,Газета.Ru,Соединенные Штаты,Украина,
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