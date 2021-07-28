Милонов: у Байдена надо забрать ядерный чемоданчик и отдать Путину

«Если [президент США Джозеф] Байден будет вводить санкции против нашей страны, это будет значить, что он впал в окончательный маразм и что это ядерное оружие США находится в руках маразматика. Будучи человеком в кризисе — политическом и моральном — он действительно может не контролировать какие-то свои действия, это может привести к глобальной катастрофе», — полагает Милонов.