"Это нас беспокоит": Песков высказался о работе спецслужб США в России

«Байден в своём заявлении смешон. Можно подумать, что у него нет проблем! Между тем, они есть и немалые. Один Дональд Трамп и его сторонники чего стоят. Они ещё сильно попортят Байдену кровь! Экономические и социальные проблемы США известны, их перечисление в обычном комментарии излишне.

Если Байден считает, что, зная о проблемах России — действительных проблемах, — Владимир Путин становится для США «опаснее», пусть так оно и будет. Вместе с тем, опасной и для США, и для всего Запада Россию делает, в первую очередь, их стремление умножить наши проблемы, их непрекращающееся давление на нас. Наше противостояние с Западом во главе с США — это реальность, и с уверенностью повторю в этой связи то, что говорил уже не раз: состояние осмысленного противостояния Западу — это именно то, что полезно для России.



Это противостояние не исключает совместных действий в тех вопросах, где нам это нужно, но исходящие от Запада, и от США в частности, угрозы, включая и угрозы от их действительно сильного разведсообщества, превалируют над потенциалом сотрудничества. Это всегда должно глубоко осознаваться и детально учитываться нами«, — отметил Михаил Демурин.