"Это нас беспокоит": Песков высказался о работе спецслужб США в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание главы Белого дома Джо Байдена о работе спецслужб России и США. По его словам, Москву заботит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в нашей стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Первое: американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается, — рассказал Песков.
Он охарактеризовал американские спецслужбы и разведку как очень сильные структуры, но не стал оценивать того, кто сильнее: американские разведчики или российские.
Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками, — отметил представитель Кремля.
Президент США Джо Байден заявил, что у его коллеги Владимира Путина имеются проблемы. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА «Новости».
«Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней», — сказал глава Белого дома.
В сообщении пресс-офиса Белого дома сказано, что американский лидер 27 июля нанес визит в офис директора разведки, где обратился к разведсообществу.
«Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит», — заявил Байден, говоря о Путине.
Президент США Джо Байден заявил о том, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом российского лидера Владимира Путина «автократом». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7), сообщает Washington Post.
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и сделаю, то это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», — сообщил Байден.
Слова президента США Джо Байдена о «проблемах» российского коллеги Владимира Путина неверны по своей сути. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.
Они как минимум неверны по своей сути, — добавил представитель Кремля.
Также он отверг обвинения Байдена в планах вмешательства РФ в выборы в Конгресс США. Песков отметил, что Штаты пока остаются не партнёрами, а оппонентами России.
Пока никаких партнёрских программ и отношений нет, к нашему сожалению, — подчеркнул Песков.
Знания Белого дома об экономическом потенциале России являются неверными и ошибочными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
По его словам, недавнее заявление главы США Джозефа Байдена о том, что структура российской экономики включает только ядерное оружие и нефтегазовую сферу, говорит о его незнании актуальной повестки в РФ.
Как отметил представитель Кремля, выступление Байдена проходило перед представителями американской разведки. В этой среде, по мнению Пескова, подобные «бравурные заявления» востребованы.
Да, Россия — это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно, — подчеркнул пресс-секретарь.
Песков также предложил Байдену получше ознакомиться с последними сведениями о структуре российской экономики. Так, по его словам, доля нефтегазового сектора в ВВП страны за прошлый год составила только 15,2%. Для сравнения, в 2010-м нефтегазовые доходы в бюджете страны составляли 46%, а в 2020-м — только 28%.
Опасной и для США, и для всего Запада Россию делает, в первую очередь, стремление самого Запада умножить наши проблемы, их непрекращающееся давление на нас, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 июля, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.
Как сообщалось ранее, Байден заявил, что у президента России Владимира Путина «есть проблемы», что Путин об этом «знает» и что этот факт делает российского лидера «опасней».
«Байден в своём заявлении смешон. Можно подумать, что у него нет проблем! Между тем, они есть и немалые. Один Дональд Трамп и его сторонники чего стоят. Они ещё сильно попортят Байдену кровь! Экономические и социальные проблемы США известны, их перечисление в обычном комментарии излишне.
Если Байден считает, что, зная о проблемах России — действительных проблемах, — Владимир Путин становится для США «опаснее», пусть так оно и будет. Вместе с тем, опасной и для США, и для всего Запада Россию делает, в первую очередь, их стремление умножить наши проблемы, их непрекращающееся давление на нас. Наше противостояние с Западом во главе с США — это реальность, и с уверенностью повторю в этой связи то, что говорил уже не раз: состояние осмысленного противостояния Западу — это именно то, что полезно для России.
Это противостояние не исключает совместных действий в тех вопросах, где нам это нужно, но исходящие от Запада, и от США в частности, угрозы, включая и угрозы от их действительно сильного разведсообщества, превалируют над потенциалом сотрудничества. Это всегда должно глубоко осознаваться и детально учитываться нами«, — отметил Михаил Демурин.
Отношения России и США являются, по мнению российского МИД, системообразующим фактором в контексте обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Но в настоящее время отношения находятся в глубоком кризисе. Поводом для радикального ухудшения отношений стал украинский кризис, во многом спровоцированный американскими дипломатами и политиками, после чего Вашингтон начал поэтапное введение санкций против Москвы. Кроме того, острыми международными проблемами, где интересы России и США не сходятся, стали война в Сирии, иранская ядерная программа, Венесуэла, газопроводы в Европу и т.д. Обвинив Россию в нарушениях, США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности. Одним из примеров огульных, как выразились российские дипломаты, обвинений Москвы стало якобы имевшее место вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.