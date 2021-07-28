«В корне неверно»: Кремль оценил новое заявление Байдена о Путине

Пресс-секретарь российского лидера - Дмитрий Песков - охарактеризовал высказывание президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе государства, у которого есть только нефть и ядерное оружие, неверным по своей сути. Об этом сообщает «Интерфакс».
Об этом представитель Кремля заявил корреспондентам, оценивая слова Байдена.
Песков отметил, что американский лидер сделал это заявление, говоря слово перед сотрудниками национальной разведки США.
"Понятно, что у данной аудитории популярны бравурные заявления", - заметил он.
"Но также ясно, что президент озвучивает те посылы, которые идут от его аппарата, его помощников, и тут, как раз, налицо ошибочное знание и понимание современной России", - продолжил Песков.
Также он признал, что Россия - "крупнейшая ядерная держава", и страна, "где довольно большой нефтегазовый сектор".
"Вместе с тем, говорить, что у России больше ничего нет, в корне неверно", - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также озвучил статистику, в соответствии с которой, в прошлом году доля нефтегазовых доходов в ВВП России составила только чуть более 15%, а в 2017 году - около 17%. Нефтегазовые доходы в бюджете страны в 2010 году равнялись 46%, а в 2020 - 28%.
"Если бы дело касалось квалифицированных экспертных документов о нашей стране, то, наверное, как минимум, эти данные были бы доложены президенту США. Мы можем видеть, что этого не сделали", - сказал он.
Еще Дмитрий Песков напомнил, что у РФ есть не только ядерное оружие, отметив, что это - "очень высокотехнологичное направление, имеющее продолжение и в гражданской сфере".