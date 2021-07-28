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«В корне неверно»: Кремль оценил новое заявление Байдена о Путине

Анна Безрукова
1 час назад

Пресс-секретарь российского лидера - Дмитрий Песков - охарактеризовал высказывание президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе государства, у которого есть только нефть и ядерное оружие, неверным по своей сути. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В корне неверно»: Кремль оценил новое заявление Байдена о Путине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом представитель Кремля заявил корреспондентам, оценивая слова Байдена.

Песков отметил, что американский лидер сделал это заявление, говоря слово перед сотрудниками национальной разведки США.

"Понятно, что у данной аудитории популярны бравурные заявления", - заметил он.

"Но также ясно, что президент озвучивает те посылы, которые идут от его аппарата, его помощников, и тут, как раз, налицо ошибочное знание и понимание современной России", - продолжил Песков.

Также он признал, что Россия - "крупнейшая ядерная держава", и страна, "где довольно большой нефтегазовый сектор".

"Вместе с тем, говорить, что у России больше ничего нет, в корне неверно", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также озвучил статистику, в соответствии с которой, в прошлом году доля нефтегазовых доходов в ВВП России составила только чуть более 15%, а в 2017 году - около 17%. Нефтегазовые доходы в бюджете страны в 2010 году равнялись 46%, а в 2020 - 28%.

"Если бы дело касалось квалифицированных экспертных документов о нашей стране, то, наверное, как минимум, эти данные были бы доложены президенту США. Мы можем видеть, что этого не сделали", - сказал он.

Еще Дмитрий Песков напомнил, что у РФ есть не только ядерное оружие, отметив, что это - "очень высокотехнологичное направление, имеющее продолжение и в гражданской сфере".

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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