Депутат от КПРФ отказался ответить на вопрос о принадлежности Крыма

Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко отказался ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Ролик с депутатом опубликовал Telegram-канал «Збаровский».
Автор видео задал депутату вопрос «чей Крым».
«Вы поставили меня в тупик. Вы хотите, чтобы я сказал: «Крым наш»? Не скажу», - ответил Бондаренко.
Бондаренко, идущий на выборы в Госдуму, в феврале был задержан за участие в несогласованном митинге, саратовский суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
В июле 2021-го депутат рассказал, что его вызвали в полицию для составления протокола по административной статье «распространение экстремистских материалов». По словам Бондаренко, речь идет о ролике Алексея Навального, признанном экстремистским в 2013 году.
«Коммерсант» писал, что из-за этой статьи Бондаренко может лишиться регистрации на выборы.