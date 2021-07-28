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Депутат от КПРФ отказался ответить на вопрос о принадлежности Крыма

Мария Иванова
39 минут назад

Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко отказался ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Ролик с депутатом опубликовал Telegram-канал «Збаровский».

Депутат от КПРФ отказался ответить на вопрос о принадлежности Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор видео задал депутату вопрос «чей Крым».

«Вы поставили меня в тупик. Вы хотите, чтобы я сказал: «Крым наш»? Не скажу», - ответил Бондаренко.

Бондаренко, идущий на выборы в Госдуму, в феврале был задержан за участие в несогласованном митинге, саратовский суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

В июле 2021-го депутат рассказал, что его вызвали в полицию для составления протокола по административной статье «распространение экстремистских материалов». По словам Бондаренко, речь идет о ролике Алексея Навального, признанном экстремистским в 2013 году.

«Коммерсант» писал, что из-за этой статьи Бондаренко может лишиться регистрации на выборы.

Политика,Николай Бондаренко,Алексей Навальный,КПРФ,Госдума,Республика Крым,
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