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В Совфеде уличили Зеленского во лжи в ответе на статью Путина

Lenta.ruиещё 12
11 минут назад

Сенатор Алексей Пушков уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи в ответе на статью российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале.

В Совфеде уличили Зеленского во лжи в ответе на статью Путина
Фото: ReutersReuters

По его словам, в своей речи Зеленский «юлит и изворачивается», потому что не может доказать древность Украины. Член Совфеда подчеркнул, что сделать это невозможно. Пушков также подчеркнул, что у Украины не было государственности до 20-го века.

Ранее президент Украины опубликовал видеопоздравление ко Дню крещения Руси, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками». По его словам, России не следует претендовать на наследство Киевской Руси, так как русские являются «двоюродными племянниками».

«И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», — заявил Зеленский.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, в ней затрагиваются вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.
Политика,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Владимир Путин,Совет Федерации,Украина,
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