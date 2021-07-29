В Совфеде уличили Зеленского во лжи в ответе на статью Путина

«И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», — заявил Зеленский.