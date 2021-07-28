«У него проблемы»: Байден высказался о Путине

«У меня была встреча с Путиным, перед ним есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем. Она является восьмой по размерам в мире — он знает, что его положение по-настоящему сложное, и это, как я считаю, делает его еще более опасным», — сказал Байден. Отрывок с его речью выложил телеканал CBS News.