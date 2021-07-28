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«У него проблемы»: Байден высказался о Путине

Анна Безрукова
56 минут назад

Американский лидер Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина "проблемы", сообщили в пресс-офисе Белого дома.

«У него проблемы»: Байден высказался о Путине
Фото: ТАССТАСС

«У меня была встреча с Путиным, перед ним есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем. Она является восьмой по размерам в мире — он знает, что его положение по-настоящему сложное, и это, как я считаю, делает его еще более опасным», — сказал Байден. Отрывок с его речью выложил телеканал CBS News.

Как отмечается в сообщении пресс-офиса Белого дома, Байден оценил результаты прошедшего саммита с Путиным, и говорил о том, что у российского лидера в распоряжении имеются только ядерное оружие и нефть.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в минувший вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу.

"Ему известно, что вы лучше, чем его команда, и это его адски тревожит", - заявил глава Америки.

Также недавно Байден в интервью телеканалу ABC News отметил, что они с российским президентом "знают друг друга". Он заявил, что "знает" Владимира Путина, а российский лидер, в свою очередь, "знает его".

На просьбу ведущего сказать, считает ли Байден Путина убийцей, президент США после недолгих раздумий ответил «я считаю».

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,CBS,телеканал АВС,
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