«Обуздать заразу»: в Кремле ответили, что мешает победить коронавирус

В России к кампании обязательной вакцинации для определенных категорий граждан присоединились еще два региона — Волгоградская область и Чечня. Как заявили в Кремле, в стране все еще не достигнуты необходимые темпы иммунизации для того, чтобы справиться с распространением COVID-19.

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Темпы низковаты

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Проблема недостаточных темпов вакцинации остается в России несмотря на то, что практически половина регионов ввели обязательную иммунизацию части населения.

"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

С декабря прошлого года, когда в России началась массовая вакцинация от COVID-19, в общей сложности введено более 58,7 млн доз вакцин. Полностью привиты на сегодняшний день в стране 23,4 млн человек, получили хотя бы один компонент вакцины - 35,3 млн. За прошлую неделю в среднем ежесуточно по стране прививались по 367,4 тыс. человек, что на 23,74% ниже, чем неделей ранее. Наибольшее количество вакцинированных приходится на Москву, Московскую область и Краснодарский край.

Отчасти динамика связана с не так давно отмененными QR-кодами для посещения ресторанов, а также с ужесточением антикоронавирусных правил для туристов на курортах Кубани. Статистику по вакцинации приводит портал gogov.ru.

Из этих подсчетов, в частности, следует, что в Чечне средние темпы вакцинации упали на 62% - самый высокий показатель в стране после Чукотки с 64%. Официальные данные по иммунизации в России Минздрав не публикует.

Регионы присоединяются к вакцинации

В Чеченской Республике также продолжает расти количество новых больных, и за последние сутки заболели еще 127 человек и 10 умерли. Всего в регионе 15 469 случаев коронавируса и 293 смертельных исхода у пациентов с COVID-19. С 27 июля в республике была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. К ним относятся работники государственных и муниципальных служб, торговли и сферы услуг, общественного питания и прочее, причем в Чечне обязали привить как минимум 90% сотрудников и, по словам главы региона Рамзана Кадырова, теперь непривитые не смогут посещать мечети и магазины.

В этот же день постановление об обязательной вакцинации опубликовала Волгоградская область.

За последние пять дней в регионе отмечен рост числа новых случаев заражения коронавирусом - в течение последних 24 часов инфекцию диагностировали еще у 315 человек, увеличение темпов ежесуточных приростов составляет 0,45%. В общей сложности с начала пандемии там выявлено 69 971 случаев COVID-19, 1 764 человек скончались. Кампания обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан стартовала в России 16 июля. На сегодняшний день 42 региона из 85 ввели у себя эту меру.

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