«Носят фотографии Путина»: посол Эфиопии рассказал о любви к России

Жители Эфиопии прекрасно относятся к России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

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По словам посла, в Эфиопии любят и хорошо знают Россию, а некоторые местные жители даже носят с собой фотографию российского лидера.

«Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: «Я из России», - эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна», - заметил посол.

Дипломат подчеркнул, что десятки тысяч человек из его страны получили высшее образование в СССР. И сейчас эфиопцы также едут учиться в Россию, однако так как сейчас стипендий для иностранных студентов нет, то многим получить российское образование просто не по карману. Тем не менее, в Эфиопии можно с большей долей вероятности встретить человека, который говорит по-русски, заметил он.

«Но на данный момент в Аддис-Абебе нет ни одной школы, где бы изучали русский. Только в российском культурном центре можно изучать русский. У нас также есть один российский госпиталь, но оборудование в нем уже устарело. Надо бы исправить», — посетовал посол.

Алемайеху Тегену Аргау также заметил, что в Эфиопии большая православная община. Также с Россией его страну объединяет и поэт Александр Пушкин, чьи предки – выходцы из Эфиопии.