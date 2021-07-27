Песков прокомментировал предложенную турецким профессором сделку по Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы, в том числе и Крым, никогда не будут предметом сделок с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

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В интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра.

Песков отверг эту идею.

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», - заявил он.

Песков подчеркнул, что «уважаемый профессор из Турции» вряд ли транслирует официальную точку зрения Анкары.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил «Ленте.ру», что мировое сообщество и без сделок постепенно приближается к признанию полуострова частью России.

«Голоса за российский Крым появляются, и это уже радует», - подчеркнул он.