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В Кремле оценили идею сделки с Турцией по Крыму

Мария Иванова
31 минуту назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы, в том числе и Крым, никогда не будут предметом сделок с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал предложенную турецким профессором сделку по Крыму
Фото: ТАССТАСС

В интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра.

Сенатор высказался о предложенной в Турции сделке по Крыму

Песков отверг эту идею.

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», - заявил он.

Песков подчеркнул, что «уважаемый профессор из Турции» вряд ли транслирует официальную точку зрения Анкары.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил «Ленте.ру», что мировое сообщество и без сделок постепенно приближается к признанию полуострова частью России.

«Голоса за российский Крым появляются, и это уже радует», - подчеркнул он.

По его мнению, сделка с Турцией принесла бы России не только пользу - отношения Москвы с Кипром неизбежно ухудшились бы.

Политика,Сергей Цеков,Дмитрий Песков,Lenta.ru,Республика Крым,Турция,
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