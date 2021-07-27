«Россия поставит на колени за 24 часа»: в Сети оценили поставки оружия на Украину

«Байрактары не меняют соотношения военных возможностей Украины и России от слова совсем:) В случае необходимости Россия поставит Украину на колени за 24 часа без особых усилий», - уверен Веселый Дачник.



«А что вы хотите от турков? Им надо куда-то продавать свое оружие. Конкурировать в торговле вооружениями с Россией и США они не могут, даже по беспилотникам никакой конкуренции быть не может с Израилем. Вот и нашли дypaчков, ничего личного только бизнес», - считает пользователь с ником Пoeдeмтe в нoмepa.