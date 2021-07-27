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«Россия поставит на колени за 24 часа»: в Сети оценили поставки оружия на Украину

Алиса Селезнёва
1 час назад

Поставки Турцией беспилотников на Украину и призыв к России смириться с этим фактом вызвали недоумение у пользователей «Рамблера».

«Россия поставит на колени за 24 часа»: в Сети оценили поставки оружия на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закупке турецких беспилотников Bayraktar TB2 для ВМС. Также глава государства отметил, что до 2023 года Турция построит Украине современный корвет.

В Турции призвали РФ смириться с поставками оружия Украине

При этом профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал призвал Москву смириться с тем фактом, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его мнению, поставки оружия на Украину не должны влиять на отношения Турции и России.

В комментариях к новости о том, что в Турции призвали Россию смириться с поставками оружия Украине, пользователи «Рамблера» заметили, что невозможно сравнить военную мощь украинской и российской армий.

«Байрактары не меняют соотношения военных возможностей Украины и России от слова совсем:) В случае необходимости Россия поставит Украину на колени за 24 часа без особых усилий», - уверен Веселый Дачник.

«А что вы хотите от турков? Им надо куда-то продавать свое оружие. Конкурировать в торговле вооружениями с Россией и США они не могут, даже по беспилотникам никакой конкуренции быть не может с Израилем. Вот и нашли дypaчков, ничего личного только бизнес», - считает пользователь с ником Пoeдeмтe в нoмepa.

Также интернет-пользователи выразили уверенность, что «корвет и списанные два десятка БЛА Украину не приблизят по военной мощи» даже к племенам Африки, а вооруженные силы страны не смогут победить и при наличии «бластеров и Звезды смерти».

При этом они задались вопросом, чем Украине придется расплачиваться за поставки вооружений, и отметили, что стране стоит не оружие закупать, а строить мосты, больницы и дороги.

Политика,Владимир Зеленский,Россия,Турция,Украина,
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