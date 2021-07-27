«Россия поставит на колени за 24 часа»: в Сети оценили поставки оружия на Украину

Поставки Турцией беспилотников на Украину и призыв к России смириться с этим фактом вызвали недоумение у пользователей «Рамблера».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закупке турецких беспилотников Bayraktar TB2 для ВМС. Также глава государства отметил, что до 2023 года Турция построит Украине современный корвет.
При этом профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал призвал Москву смириться с тем фактом, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его мнению, поставки оружия на Украину не должны влиять на отношения Турции и России.
В комментариях к новости о том, что в Турции призвали Россию смириться с поставками оружия Украине, пользователи «Рамблера» заметили, что невозможно сравнить военную мощь украинской и российской армий.
«Байрактары не меняют соотношения военных возможностей Украины и России от слова совсем:) В случае необходимости Россия поставит Украину на колени за 24 часа без особых усилий», - уверен Веселый Дачник.
«А что вы хотите от турков? Им надо куда-то продавать свое оружие. Конкурировать в торговле вооружениями с Россией и США они не могут, даже по беспилотникам никакой конкуренции быть не может с Израилем. Вот и нашли дypaчков, ничего личного только бизнес», - считает пользователь с ником Пoeдeмтe в нoмepa.
Также интернет-пользователи выразили уверенность, что «корвет и списанные два десятка БЛА Украину не приблизят по военной мощи» даже к племенам Африки, а вооруженные силы страны не смогут победить и при наличии «бластеров и Звезды смерти».
При этом они задались вопросом, чем Украине придется расплачиваться за поставки вооружений, и отметили, что стране стоит не оружие закупать, а строить мосты, больницы и дороги.