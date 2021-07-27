В РФ могут ввести единые критерии для многодетных семей

Большинство россиян, воспитывающие трёх и более детей, выступают за единое удостоверение многодетных, которое будет действительным по всей стране. Также многодетные родители предлагают распространить некоторые региональные льготы на всю страну. Наиболее важными мерами господдержки они называют возможность получения денежного эквивалента взамен земельного участка, субсидии на монтаж газопровода в частном доме, скидки на дополнительное образование детей и другие. Об итогах мониторинга региональных мер поддержки многодетных и перспективах разработки закона, куда войдут все льготы для таких семей, «Парламентской газете» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева.

Фото: ТАСС ТАСС

- Что показал мониторинг? Насколько отличаются в регионах критерии отнесения семей к многодетным и льготы, которые такие семьи получают?

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- В нашем опросе участвовали все регионы. В большинстве из них (44 региона) многодетной считается семья из трёх и более детей (в том числе усыновлённые, а также пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет. В 36 субъектах семья имеет такой статус, если старшие дети (в возрасте до 23 лет) учатся на очном отделении вуза. В нескольких субъектах критерии многодетной семьи даже расширены. К примеру, в Астраханской области семья пользуется всеми положенными льготами, пока старший ребёнок (в возрасте до 23 лет) проходит военную службу по призыву.

В Камчатском крае семья считается многодетной ещё три года после того, как старшему ребёнку исполнилось 18, если он проживает с родителями, учится в вузе на дневном отделении или имеет инвалидность. Некоторые регионы, наоборот, установили дополнительные требования для многодетных. Например, в Архангельской, Ярославской областях и Красноярском крае обязательным условием является совместное проживание детей с родителями (усыновителями), а в Воронежской области применяется адресный подход с учётом критериев нуждаемости.

По итогам мониторинга мы также выявили самые распространённые меры поддержки многодетных в регионах. Так, в 71 регионе многодетные семьи получают компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. В 52 регионах дети и один из родителей имеют льготы на проезд в автобусах, троллейбусах и пригородных электричках. В 37 субъектах семьи, помимо федерального, получают также и региональный маткапитал. В большинстве субъектов многодетные семьи получают бесплатные лекарства, а также компенсацию на покупку школьной формы и письменных принадлежностей.

Некоторые регионы ввели свои интересные и перспективные для всей страны льготы. Например, денежная альтернатива земельному участку — такую меру установили в семи субъектах. Ещё в шести многодетные родители — предприниматели или фермеры получают поддержку от местных властей. Наконец, всего в трёх регионах супруги, воспитывающие трёх и более детей, имеют право на бесплатную парковку.

- С какими законодательными итогами планирует выступить парламентская фракция «Единая Россия» по итогам этого опроса в восьмом созыве Госдумы?

- Хочу напомнить, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в палате была создана рабочая группа по разработке мер поддержки регионов с наибольшей убылью населения, её возглавил первый вице-спикер Александр Жуков. Ещё одну рабочую группу по совершенствованию законодательства и защите многодетных семей курирует зампредседателя палаты Пётр Толстой. По итогам работы этих групп и с учётом данных мониторинга фракция «Единая Россия» планирует подготовить законодательные предложения, где будут отражены в том числе и пожелания НКО, представляющие интересы многодетных семей. Как следует из опроса, большинство из них высказались за одинаковые критерии для таких семей по всей России и единое удостоверение для многодетных.

Надеюсь, что в будущем созыве будет разработан и внесён федеральный закон об основных гарантиях многодетной семьи, речь о котором идёт уже не первый год. Такой закон необходим ещё и потому, что указ президента, которым руководствуются регионы при утверждении региональных льгот для многодетных, вышел более 20 лет назад. Как показал мониторинг, не везде он выполняется.

Считаю, что нужно утвердить новый перечень мер поддержки, которая будут носить экстерриториальный характер. Также необходимо будет прописать финансовую помощь со стороны федерального бюджета регионам, если они не могут исполнить свои обязательства перед многодетными. Над законом о многодетных работают обе палаты парламента. Мы тесно сотрудничаем с рабочей группой Совета Федерации под руководством вице-спикера Галины Кареловой, Общественной палатой РФ. Наши позиции совпадают. Считаем, что сначала должен быть определён единый статус многодетных, введены единые удостоверения. Затем — дальнейшее развитие законодательства в интересах многодетных семей и с учётом их запросов.

- Какая семья будет считаться многодетной в новом законе? И какие поступившие из регионов предложения будут отражены?

- Сегодня во всех регионах России многодетной считается семья, в составе которой три и более ребёнка. Мы также предлагаем давать такой статус семье, где растут три и более несовершеннолетних ребёнка (в том числе усыновлённые, а также пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также студентов дневных отделений вузов (не старше 23 лет). При этом в составе многодетной семьи не должны учитываться дети, которые находятся на полном гособеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

Также депутаты Комитета по вопросам семьи, женщин и детей считают целесообразным внести в законодательство исключение, что семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на любые пособия, даже если их уровень материального обеспечения выше, чем введённый критерий.

Также мы предлагаем распространить на всю страну введённую несколькими регионами денежную целевую альтернативу (сертификат) для многодетных родителей, которые долгое время ожидают получения земельного участка. Нередко семьи стоят в очереди по пять лет и дольше. В итоге меры поддержки действовать перестали, а многодетные так и не получили своего клочка земли. Считаем, что если регион не может его выделить, то обязан будет предоставить субсидию. Семья купит дачный участок, где можно выращивать овощи и проводить вместе с детьми выходные и летние каникулы. Со временем на участке можно будет построить капитальный дом, направив на эти цели средства маткапитала, и погасить часть ипотеки за счёт выплаты многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей.

- С какими предложениями фракция намерена обратиться в Правительство, пока законопроект не внесён?